Motosiklet hırsızlarını JASAT yakaladı - Son Dakika

Iğdır'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli, JASAT'ın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır-Merkez Yaycı köyünde B.A.'ya ait motosikletin 21 Aralık'ta çalınmasının ardından ekipler harekete geçti. Iğdır Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) sürdüğü takip, yaptıkları araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda olay şüphelilerinin E.B.(27) ve E.B. (22) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından yapılan araştırmalar neticesinde olay şüphelilerinin Ağrı-Doğubayazıt ilçesinde ikamet ettikleri de tespit edildi. Hırsızlık yapan aynı şahısların aynı tarihte polis bölgesinde de motosiklet hırsızlığı yaptıkları da belirlendi. Iğdır İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının operasyonu ile 2 şahıs Doğubayazıt ilçesindeki ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Iğdır Cezaevine teslim gönderildi. - IĞDIR