Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Siirt'te bir iş yerinin önündeki motosikletin çalınması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kooperatif Mahallesi'nde toptancılık yapan Hacı Kaplan'ın iş yerinin önüne park ettiği motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından çalındı.

Kaplan, motosikletini yerinde göremeyince durumu polise bildirdi.

Hacı Kaplan, kamera kayıtlarına göre 2 şüpheli bulunduğunu söyledi.

İki zanlıdan birinin caddeyi kontrol ettiğini, diğerinin de hırsızlığı yaptığını belirten Kaplan, "Önce komşumuzun motorunu çalmaya çalışıyor ancak yerinden hareket ettiremeyince parmak izlerini siliyor. Daha sonra motorumuzu çalıyor. Motorumun bulunmasını bekliyorum." dedi.

Motosikletle olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin çevreyi kontrol ettikten sonra motosikleti çalıp olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.