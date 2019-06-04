Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir binadan motosikletin çalınma anını güvenlik kameraları kaydetti.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir binadan motosikletin çalınma anını güvenlik kameraları kaydetti.
Alınan bilgilere göre, 29 Mayıs'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek motosikleti çalan kişilerin E.G, H.D, ve M.A.Y. olduğunu tespit etti.
Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, binaya giren 3 şüpheli merdivenlerde bulunan motosikleti bulunduğu yerden alarak dışarıya çıkarmaya çalıştıkları sırada güvenlik kamerasını fark ettikleri görülüyor. Kıyafetleriyle yüzlerini gizleyen zanlılar, daha sonra motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:20 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:04:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]