Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Malatya'da bir dükkanın önündeki motosiklet 3 kişi tarafından çalındı.

Malatya'da bir dükkanın önündeki motosiklet 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, gece vakti motosikletin bulunduğu dükkanın önüne gelen şüpheliler, tekerleğinden kilitlenmiş olan motosikleti alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda 3 şüphelinin kısa bir uğraşın arından motosikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
(Barış Türel/İHA)
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
Malatya, Güncel
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