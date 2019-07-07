Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
1 saat önce
Malatya'da bir dükkanın önündeki motosiklet 3 kişi tarafından çalındı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
'da bir dükkanın önündeki motosiklet 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, gece vakti motosikletin bulunduğu dükkanın önüne gelen şüpheliler, tekerleğinden kilitlenmiş olan motosikleti alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda 3 şüphelinin kısa bir uğraşın arından motosikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
(Barış Türel/İHA)
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