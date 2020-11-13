Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen motosiklet ve şeker hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İncelemede, motosikleti çalan kişinin bilgilerine ulaşan polis, şüpheliyi adresinde yakaladı.

Adreste arama yapan ekipler, iş yerinden çalındığı tespit edilen motosiklet ile 50 kilogram toz şeker buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin çaldığı motosiklet ve bir çuval şeker ile hızla uzaklaşması yer aldı.