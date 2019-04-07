Son Dakika Haberleri: Motosiklet Hırsızlığı - Hatay

Motosiklet Hırsızlığı - Hatay

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Bölgede 5 farklı noktadaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletleri çalan şüphelilerin D.A. (39), Z.A. (17), F.A. (24) ve H.U. (36) olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelileri evlerine düzenlendikleri operasyonla yakaladı.

Evlerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklet bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:54 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Güncel
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