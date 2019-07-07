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Motosiklet hırsızlığı kamerada

48 dakika önce

Motosiklet hırsızlığı kameradaMALATYA - Malatya'da bir dükkanın önünde duran motosiklet 3 kişi tarafından çalındı.

Motosiklet hırsızlığı kamerada
MALATYA - Malatya'da bir dükkanın önünde duran motosiklet 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay kent merkezinde yaşandı. Gece vakti motosikletin bulunduğu dükkanın önüne gelen şüpheliler tekerleğinden kilitlenmiş olan motosikleti alarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda 3 şüphelinin kısa bir uğraşın arından motosikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Motosiklet hırsızlığı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
Motosiklet, Malatya, 3. Sayfa
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