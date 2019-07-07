Motosiklet hırsızlığı kamerada
48 dakika önce
Motosiklet hırsızlığı kameradaMALATYA - Malatya'da bir dükkanın önünde duran motosiklet 3 kişi tarafından çalındı.
Motosiklet
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
hırsızlığı kamerada
MALATYA - Malatya
'da bir dükkanın önünde duran motosiklet 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay kent merkezinde yaşandı. Gece vakti motosikletin bulunduğu dükkanın önüne gelen şüpheliler tekerleğinden kilitlenmiş olan motosikleti alarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda 3 şüphelinin kısa bir uğraşın arından motosikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
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