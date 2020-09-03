Motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Motosiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde park halindeki motosiklet çalındı. Motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı.

Çakmak Mahallesi'nde motosikletli iki şahıs, bir apartmanın otoparkında duran motosikleti çaldılar. Hırsızlardan biri kendi motosikletlerinde beklerken diğeri de park halindeki motosikleti çaldı, ardından iki motosikletle beraber otoparktan kaçtılar. Otoparkta yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir başka motosiklet hırsızlığı ise Çekmeköy'de yaşandı. Akşam saatlerinde yaşanan hırsızlıkta bir şahıs park halindeki motorun yanına geliyor. Çevreyi kontrol eden şahıs daha sonra motosikleti binerek uzaklaştığı görülüyor