Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kemal (25) ve Hacı Acar (36) kardeşlerin kuzeninin motosikleti çalındı.

3 KİŞİ VURARAK KAÇTILAR

Acar kardeşler, motosikletin çalınmasından Ç. ailesini sorumlu tuttu. Bunu duyan baba Mehmet Emin Ç. (46), oğlu Abdullah Ç. (20) ile birlikte Acar kardeşlerin evine gelerek konuşmak istedi. Bir süre konuşan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya komşu Cumali Canördek'te dahil oldu. Büyüyen kavgada Mehmet Emin Ç. ve oğlu Abdullah Ç, Acar kardeşleri ve komşuları Cumali Canördek'i tabancayla vurarak kaçtı. Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerinden yaralanan 3 kişi, komşularının yardımıyla kaldırıldıkları Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ÖLÜM VAR UNUTMA" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı baba oğlu yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin öldürüldüğü bahçenin sokağındaki duvarda ise "Ölüm var unutma" yazısı dikkat çekti.