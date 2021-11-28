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Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü

28.11.2021 17:13

Adana'da motosiklet hırsızlığı sebebiyle çıkan kavgada baba ve oğlu, sorumlu tuttukları aileden 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kemal (25) ve Hacı Acar (36) kardeşlerin kuzeninin motosikleti çalındı.

3 KİŞİ VURARAK KAÇTILAR

Acar kardeşler, motosikletin çalınmasından Ç. ailesini sorumlu tuttu. Bunu duyan baba Mehmet Emin Ç. (46), oğlu Abdullah Ç. (20) ile birlikte Acar kardeşlerin evine gelerek konuşmak istedi. Bir süre konuşan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya komşu Cumali Canördek'te dahil oldu. Büyüyen kavgada Mehmet Emin Ç. ve oğlu Abdullah Ç, Acar kardeşleri ve komşuları Cumali Canördek'i tabancayla vurarak kaçtı. Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerinden yaralanan 3 kişi, komşularının yardımıyla kaldırıldıkları Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ÖLÜM VAR UNUTMA" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı baba oğlu yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin öldürüldüğü bahçenin sokağındaki duvarda ise "Ölüm var unutma" yazısı dikkat çekti.

Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü
Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü
Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü
Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü

Camili, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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