Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi - Son Dakika

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

6 saat önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinin yanı sıra Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 16 motosiklet hırsızlığına karışan şebeke çökertildi.

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinin yanı sıra Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 16 motosiklet hırsızlığına karışan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.


Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi ve Taşköprü beldelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarını mercek altına alan Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği görevlileri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Yapılan incelemede hırsızlık yapacakları yerlerde gündüzden keşif yapan ve geceleri de organize olarak motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şebeke elemanları tespit edildi. Ardından düğmeye basan ekipler, şahısları düzenlenen operasyonlarla ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Ö. (16), G.M. (1 7), C.B. (17), U.Y.(16), E.Ü. (17), B.O. (16) ve P.Y. (16) isimli gençlerin Yalova'nın yanıs ıra Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de 16 adet motosiklet çaldığı tespit edildi. Yapılan sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan G.M, C.B, E.Ü, B.0. ve P.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.M.Ö. ve U.Y. ise serbest bırakıldı. - YALOVA

Çiftlikköy, Orhangazi, Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi
Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Yakınının doğum ameliyatına girme talebini reddeden doktorun burnunu kırdı! Doktor kanayan burnuyla doğum yaptırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:12:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]