Motosiklet hırsızlığı şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi'nde bir işyerinin önünde park halindeki motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin A.S.K. ve T.K. olduğunu belirledi. Polis şüphelilerin belirlenen adresteki evlerine operasyon düzenledi. Evlerinde gözaltına alınan 2 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.S.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne konuldu.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletlerin üzerinde anahtar bırakmaması dışarıda kalan motosikletlere branda yardımı ile gizlenmesini ya da kamera gören yerlerde park etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.