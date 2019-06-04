Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
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Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.

Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs günü Mimar Sinan Mahallesi'nde park halinde olan motosikletin çalınmasının ardından soruşturma başlattı.
Motosikletin önünde durduğu binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelilerinin E.G., H.D. ve M.A.Y. olduğunu belirledi. Polis, kimliğini saptadığı şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
 


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Motosiklet, Güncel
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