Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

29.06.2022 15:59
Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi, çaldıkları 25 bin TL değerindeki motosikletle birlikte jandarma tarafından kent merkezinde yakalandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi, çaldıkları 25 bin TL değerindeki motosikletle birlikte jandarma tarafından kent merkezinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan motosiklet çalındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgedeki kameraların incelenmesi sonucunda motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri yapılan takip neticesinde şüphelileri çaldıkları motosikletle birlikte Eskişehir kent merkezinde yakaladı.

3 şüpheli hakkında 'motosiklet hırsızlığı suçundan adli soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Alpu'da Vatandaşlarla Buluştu Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Alpu'da Vatandaşlarla Buluştu Antalya'da dron destekli motosiklet denetimi Antalya'da dron destekli motosiklet denetimi
Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Hisarcık, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:08:02. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement