Edinilen bilgiye göre, Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan motosiklet çalındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgedeki kameraların incelenmesi sonucunda motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri yapılan takip neticesinde şüphelileri çaldıkları motosikletle birlikte Eskişehir kent merkezinde yakaladı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Hisarcık, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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