Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Soylu Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan Mehmet Arda, motosikletini çalıştığı iş yerinin önüne park etti.
İş çıkışı motosikletin yerinde göremeyen Arda durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri motosikleti çalan kişinin Mehmet M. olduğunu tespit etti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi. Şüpheli burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:25 Kaynak: AA
Jandarma, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel
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