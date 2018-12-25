Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisini, Güvenlik Kamerası Görüntüleri Yakalattı
1 saat önce
DENİZLİ'de 11 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 1 kişi, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.
DENİZLİ'de 11 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 1 kişi, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Denizli
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte artan motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hırsızlıkların yaşandığı noktalardaki güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından tek tek, detaylı incelendi. Görüntülerden, şüpheli T.K.'nin çeşitli tarihlerde, farklı adreslerden 11 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çaldığı belirlendi. Bunun üzerine dün evine operasyon düzenlenen T.K., gözaltına alındı. T.K.'nin evindeki aramada çok sayıda motosiklet parçası ve malzemeleri ile çalıntı plaka ele geçirildi. Ele geçirilen motosiklet parçası ve malzemeleri ile plaka tutanakla sahiplerine teslim edildi. T.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:58 Kaynak: DHA
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