Motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis merkezi amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis merkezi amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Evinin önünde bulunan motosikletinin çalındığı yönünde karakola müracaat eden Y.S.'nin ifadesin ardından polis ekipleri motosiklet hırsızlığı şüphelileri F.K. ve O.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından motosiklet hırsızlığı suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanan F.K. ve O.K. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu
Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi Kan donduran görüntü! Kucağına aldığı kediyi yerden yere vuran kişi kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:25:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]