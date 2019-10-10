Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi
Son Dakika Yerel Motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi

Motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi

1 saat önce

Motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi 3 farklı ilden motosikletleri çalıp Ankara'da satmışlarAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi.

Motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi

3 farklı ilden motosikletleri çalıp Ankara'da satmışlar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Beldesinde meydana geldi. Şuhut'ta birçok ayrı adresten çalınan motosikletler üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, takibe aldığı hırsızları tespit etti. Asayiş ekipleri tarafından birden fazla adrese yapılan operasyonlarda Hüseyin T., Mert K. ve Berke A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 motosiklet hırsızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine gönderildi.

Ayrıca Jandarma asayiş ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu çökertilen motosiklet hırsızlığı şebekelerinin Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya'dan çaldıkları motosikletleri Ankara'da sattıkları belirtildi.

Motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi

Motosiklet, Ankara, Şuhut, Afyon, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]