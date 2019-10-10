Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlığı yapan organize çete çökertildi
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığı yapan organize çete çökertildi

Motosiklet hırsızlığı yapan organize çete çökertildi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi.

Motosiklet hırsızlığı yapan organize çete çökertildi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.


Olay, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Beldesinde meydana geldi. Şuhut'ta birçok ayrı adresten çalınan motosikletler üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, takibe aldığı hırsızları tespit etti. Asayiş ekipleri tarafından birden fazla adrese yapılan operasyonlarda Hüseyin T., Mert K. ve Berke A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 motosiklet hırsızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine gönderildi.


Ayrıca Jandarma asayiş ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu çökertilen motosiklet hırsızlığı şebekelerinin Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya'dan çaldıkları motosikletleri Ankara'da sattıkları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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