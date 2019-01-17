Son Dakika Haberleri: Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı

Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı

1 saat önce

Muğla'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı, System.String[]
Muğla'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'nde, Zeki K, polisi arayarak otoparktan motosikletinin çalındığını bildirdi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını çözebilmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntüleri inceleyen polis, motosikleti çalan şüphelilerin H.C.Ç, M.B. ve E.İ. olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi.


Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada çalınan motosikletin parçalarını ele geçirdi.

Çalıntı motosikletin bazı parçaları ise ormanlık arazide bulundu.

Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:12 Kaynak: AA

Akkent, Milas, Muğla, Güncel
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