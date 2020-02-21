Motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde adliyeye sevk edilen motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde adliyeye sevk edilen motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı.


Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Kemalpaşa Mahallesi'nden park halinde bulunan 55 JA 489 ve 55 JL 928 plakalı 2 motosikletin çalındığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Motosikletlerin sahibi S.K. 19 Mayıs Caddesi üzerinde çalınan motosikleti gördü. S.K. polisi arayarak motosikletinin 19 Mayıs Caddesi'nde olduğunu, başında 2 kişinin bulunduğunu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletin yanında bulunan E.D. ve C.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.


Zanlılar yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettiler. Çalınan diğer motosiklet de Fatih Mahallesi'nde ekiplerce bulundu. Motosikletlere ait kask, sepet ve plakalar zanlıların evinde yapılan aramada ele geçirildi. Gözaltındaki şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Motosiklet, 19 Mayıs, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Geçen sene çiftçiye büyük kar bırakan mor lahana, bu yıl üreticinin elinde kaldı
Eski kulüp başkanı, aracının içerisinde başına ateş ederek intihar etti Astsubay, eşini öldürüp intihar etti 14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını sırtından bıçaklayarak yaraladı

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:29:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]