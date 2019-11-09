Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı

Motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalıntı motosiklet ele geçiren jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalıntı motosiklet ele geçiren jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Yaptıkları kontroller sırasında İ.T.'nin (19) kullandığı motosikleti durduran jandarma ekipleri motor ve şase numaralarının silinmiş olduğunu tespit etti. Motosikletin çalıntı olduğunu değerlendiren jandarma ekipleri İ.T.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri motosikletin asıl sahibini bulmak için çalışma yaparken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Motosiklet, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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