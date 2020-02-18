Motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki zanlı: "Pişman değilim" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki zanlı: 'Pişman değilim' - Son Dakika

Motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki zanlı: "Pişman değilim"

7 saat önce

Samsun'da motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki şüphelinin, "Yaptıklarından pişman değilim" demesi dikkat çekti.

Motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki zanlı:

Samsun'da motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki şüphelinin, "Yaptıklarından pişman değilim" demesi dikkat çekti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin önündeki motosikleti çaldığı iddia edilen R.Ç. (17), Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.Ç.'nin adliye girişi sırasında, "Yaptıklarından pişman değilim, aklım hala yapamadıklarım da" demesi dikkat çekti.


Savcıya ifade veren R.Ç. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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