Motosiklet hırsızlığından tutuklandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızlığından tutuklandı
31.03.2021 14:00
İZMİR'in çeşitli ilçelerinde hırsızlık suçundan 200'ü aşkın kaydı bulunan P.Ü. (13), yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı.
İZMİR'in çeşitli ilçelerinde hırsızlık suçundan 200'ü aşkın kaydı bulunan P.Ü. (13), yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü., tutuklandı.
Buca ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık yapan şüphelinin P.Ü. olduğunu tespit edildi. Kısa sürede P.Ü., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü. tutuklandı. P.Ü.'nün hırsızlık suçundan 200'ü aşkın kaydı olduğu, geçtiğimiz günlerde Manisa'da bir yurda yerleştirildiği ancak oradan kaçıp motosiklet çalarak tekrar İzmir'e geldiği ortaya çıktı. P.Ü'nün hırsızlık yaptığı anlar ise, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde P.Ü'nün, bir işyeri önündeki motoru alıp gittiği görülüyor.
- İzmir
Son Dakika Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu