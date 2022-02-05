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Motosiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Motosiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında

05.02.2022 14:52
Motosiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş merkezindeki 3 farklı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansırken, çalınan motosikletler parçalanmış halde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş merkezindeki 3 farklı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansırken, çalınan motosikletler parçalanmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen olayda, bir sürücü kursuna ait olan motosikletler, hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, iş merkezinin deposuna gelen kişiler, etrafı gözledikten sonra motorların olduğu yere indi. 2 motoru ve 1 elektrikli motosikleti iterek çalan şahıslar, daha sonra gözden kayboldu. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çalınan motorları parçalanmış halde buldu.

Ayrıca, aynı gece iş merkezinde yaşanan diğer bir hırsızlık olayında ise, bisikletle gelen şüpheli şahıs, iş merkezinin görevlisine ait olan malzemeleri çaldı. - KAYSERİ

Motosiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında

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Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında - Son Dakika


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