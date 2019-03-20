Son Dakika Haberleri: Motosiklet İkiye Bölündü: 2 Yaralı

Motosiklet İkiye Bölündü: 2 Yaralı

41 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet ikiye bölündü.

Motosiklet İkiye Bölündü: 2 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet ikiye bölündü. Kazada 2 genç yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyreden Batuhan K.'nin kullandığı plakasız motosiklet, aynı yönde seyreden Yusuf A. idaresindeki 59 LT 421 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu ikiye bölünen motosikletteki Batuhan K. ve arkasında yolcu olarak bulunan İlker G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan 2 genç tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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