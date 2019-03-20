Motosiklet İkiye Bölündü: 2 Yaralı
16 dakika önce
Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet ikiye bölündü.
Motosiklet
ikiye bölündü: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet ikiye bölündü. Kazada 2 genç yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyreden Batuhan K.'nin kullandığı plakasız motosiklet, aynı yönde seyreden Yusuf A. idaresindeki 59 LT 421 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kaza sonucu ikiye bölünen motosikletteki Batuhan K. ve arkasında yolcu olarak bulunan İlker G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan 2 genç tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:12 Kaynak: İHA
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