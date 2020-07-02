Motosiklet ile beton elektrik direğine çarpan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Motosiklet ile beton elektrik direğine çarpan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek beton elektrik direğine çarpan 16 yaşındaki Ahmet Özen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek beton elektrik direğine çarpan 16 yaşındaki Ahmet Özen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece 23.00 sıralarında Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ahmet Özen idaresindeki marka, model ve plakası belli olmayan motosiklet Karapürçek'ten Kanlıçay istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:42 Kaynak: İHA
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