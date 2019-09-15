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Motosiklet ile bisiklet çarpıştı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet ile motosiklet çarpıştı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklet sürücü ise kayıplara karıştı.


Alınan bilgilere göre kaza, ağaç işleri sanayinde meydana geldi. Sanayi girişindeki köprü üzerinde bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü F.A. yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise sağlık görevlilerinin gelmesiyle birlikte yaralı çocuğu bırakıp kayıplara karıştı. Yaralanan çocuk İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - BURSA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:29 Kaynak: İHA
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