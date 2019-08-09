Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hamamözü'nden Gümüşhacıköy'e giden 90 yaşındaki Ali Alaçam'ın sürdüğü bisiklet ile Murat Gün'ün (29) kullandığı 05 KH 894 plakalı motosiklet cezaevi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Alaçam ve Gün yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gümüşhacıköy, Alaçam, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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