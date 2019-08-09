Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:24 Kaynak: AA
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Hamamözü
'nden Gümüşhacıköy'e giden 90 yaşındaki Ali Alaçam
'ın sürdüğü bisiklet ile Murat Gün
'ün (29) kullandığı 05 KH 894 plakalı motosiklet cezaevi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Alaçam ve Gün yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Merzifon
Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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