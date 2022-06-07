Kaza, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket servis çalışanı T.C.'nin kullandığı motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosikletli kurye ile bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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