Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada; 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada; 3 ağır yaralı

04.07.2022 12:19
Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada; 3 ağır yaralı

AĞRI'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

AĞRI'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada bisikletteki Muhammed Ali Bulut (17), havalanıp yerde sürüklendi.

Fadıl Emre Ergül'ün (20) arkasında oturduğu Rojhat Akbalık (18) idaresindeki 07 DDA 51 plakalı motosiklet, Erzurum Caddesi TOKİ ışıklar kavşağında aynı yönde seyreden Muhammed Ali Bulut'un, iddiaya göre, kontrolsüz olarak sola dönmesiyle bisikletine hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan bisikletteki Bulut, metrelerce havalanıp yere düştü ve sürüklendi. Motosiklet ise sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Görgü tanıkları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin aynı yönde seyir halindeyken sola dönüş yapmaya çalışan bisiklete, ardından refüje çarptığı ve kazazedelerin yere düştüğü yer alıyor.


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Kaynak: DHA

Muhammed Ali, Motosiklet, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada; 3 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada; 3 ağır yaralı - Son Dakika
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