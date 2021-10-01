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Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi - Son Dakika

Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi

01.10.2021 16:03
Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Zihni Kartal (30) idaresindeki 34 DNJ 684 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken, Seçil Sokağa manevra yapan Nursen Malkoç'un (33) kullandığı 16 L 9305 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü kadın daha sonra geri geldi. Kaza anının yer aldığı görüntülerde, kadın sürücünün heyecan yapıp olay yerinden aracıyla kaçarak evine gittiği, yaralı sürücünün ise aracın arkasından bağırdığı ortaya çıktı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi
Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi
Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi
Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi
Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi
Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi

Otomobil, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile çarpışan kadın sürücü önce kaçtı, sonra geri geldi - Son Dakika


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