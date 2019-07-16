Motosiklet ile giderken kalp krizi geçirdi
2 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren adam, su kanalına düştü.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:28 Kaynak: İHA
'nın Akyazı
ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren adam, su kanalına düştü. Şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Çatalköprü Mahallesinde meydana gelen olayda, motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Cihan
, kalp krizi geçirdi. Motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden Cihan, yol kenarındaki su kanalına düştü. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Cihan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma
olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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