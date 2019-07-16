Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile giderken kalp krizi geçirdi
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Motosiklet ile giderken kalp krizi geçirdi

2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren adam, su kanalına düştü.

Motosiklet ile giderken kalp krizi geçirdi, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren adam, su kanalına düştü. Şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Çatalköprü Mahallesinde meydana gelen olayda, motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Cihan, kalp krizi geçirdi. Motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden Cihan, yol kenarındaki su kanalına düştü. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Cihan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
Kalp Krizi, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:28 Kaynak: İHA
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