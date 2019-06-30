Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Yılmaz ile arkasında oturan arkadaşı Şakir Furkan Yağcı (18) yaralandı.

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]


MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Yılmaz ile arkasında oturan arkadaşı Şakir Furkan Yağcı (18) yaralandı. İkilinin kasklarının takılı olmadığı belirlendi. Kaza, saat 13.30 sıralarında, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile İbni Sina Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yasin Yılmaz'ın kullandığı 45 RA 2993 plakalı motosiklet, Şaban Gürcan (50) yönetimindeki 22 ND 458 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kask takmadıkları belirlenen motosikletin sürücüsü Yasin Yılmaz ile arkasında oturan arkadaşı Şakir Furkan Yağcı, yola doğru savrularak, aracın ön camına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı 2 arkadaş, daha sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Yasin Yılmaz, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, hafif ticari araç sürücüsü Şaban Gürcan'ı gözaltına aldı.

- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:55 Kaynak: DHA
Kula, Manisa, Yasin Yılmaz, Güncel
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