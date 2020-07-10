Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Özgür Ü. idaresindeki 02 HP 722 plakalı Asya marka motosiklet ile Uluer Y. idaresindeki 01 ADV 99 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç Yenisanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Ozan Ertürk yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN