Motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Tepebaşı istikametine giden Deniz K., idaresindeki 11 AAH 033 plaka motosiklet caddeye giriş yapan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 DFZ 805 plaka sayılı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammed Engin T., ( 32) bir şeyleri olmadıklarını beyan etmeleri üzerine, kamyonet olay yerinde ayrıldı. Ardından motosiklet bir süre yoluna devam ederken, Muhammed Engin T.'de ağrıların olduğunu söyledi. Bunun üzerine sürücü motosikletini Tepebaşı mevkiinde durdurarak hemen durumu 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Muhammed Engin T.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK