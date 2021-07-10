Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda sabaha karşı 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir kamyonet ile 09 ADL 374 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü aracı ile birlikte olay yerinden uzaklaşırken, motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Fırat Madran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Ö.O. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Ö.O. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.