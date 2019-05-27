Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:44 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fakülte Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret Meşelik yönetimindeki 52 DB 338 plakalı kamyonet ile Ercan Öz'ün kullandığı 52 EP 073 motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralıyı Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU
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