Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Ömer Ağa Sokak ile Süleyman Bey Caddesi kavşağında meydana gelen kazada Furkan S. idaresindeki 11 DM 536 plakalı motosiklet ile Kemal G. idaresindeki 11 DT 367 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK