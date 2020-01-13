Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre Bilecik merkez Gazipaşa mahallesi Dedeoğlu caddesi üzerinde seyir halindeki Serkan Akkaş (20) yönetimindeki 11 AAB 539 plakalı motosiklet ile aynı Futbol sokaktan gelip Dedeoğlu caddesine giriş yapan Adnan Kaplan (33) yönetimindeki 34 TJ 5028 plaka kamyonet sokak ve caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Gazipaşa, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı
Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar Sapanca gölünde "hayalet ağ" katliamı! Çok sayıda ördek ve balık telef oldu

Son Dakika Haberleri
17:39 Erdoğan: Berlin'de, ateşkesi güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz - Son Dakika Haber
17:39 Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu - Son Dakika Haber
17:37 Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın'a tebrikler yağıyor - Son Dakika Haber
17:37 Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı - Son Dakika Haber
17:33 Otomobil yayalara çarptı, mahalleli tepki gösterdi - Son Dakika Haber
16:58 Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Son Dakika Haber
16:39 Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 17:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]