Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mertcan A. idaresindeki 06 BTC 728 plakalı kamyonetle Hasan A. idaresindeki 67 ABJ 688 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, ehliyetsiz olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü Hasan A. yaralandı. Sağ ayağından hafif şekilde yaralanan Hasan A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçede ki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.