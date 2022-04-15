Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

15.04.2022 11:24
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hatalı sollama yapmaya çalıştığı iddia edilen 35 ARE 418 plakalı motosiklet, Eskişehir Barosu'na ait bir minibüse sol taraftan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerini çeviren polis ekipleri, trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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Eskişehir Barosu, Eskişehir, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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