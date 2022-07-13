Kaza, bugün öğle saatlerinde Alpu 'nun Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan üst geçitte meydana geldi. Tali yoldan çıkarak yoluna devam eden Hasan G. (39), kullandığı plakasız motosiklet ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşı istikametten gelen Önder İ. (41) idaresindeki 26 ADR 973 plakalı minibüsün sol ön kısmına çarptı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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