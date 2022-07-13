Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

13.07.2022 15:57
Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir'de minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Alpu'nun Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan üst geçitte meydana geldi. Tali yoldan çıkarak yoluna devam eden Hasan G. (39), kullandığı plakasız motosiklet ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşı istikametten gelen Önder İ. (41) idaresindeki 26 ADR 973 plakalı minibüsün sol ön kısmına çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Eskişehir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Şase yapan kablo barakada yangın çıkarttı Şase yapan kablo barakada yangın çıkarttı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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