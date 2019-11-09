Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıoğlu Bulvarında, Abdullah Durmuşoğlu idaresindeki 80 PA 407 plakalı otomobil ile Mustafa Cumhur'un kullandığı 01 AAN 672 plakalı motosiklet çarpıştı.

Otomobilin ön camına kafası çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cumhur 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastahanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Durmuşoğlu, ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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