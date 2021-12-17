Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kadir Ü. idaresindeki 33 VAR 90 plakalı motosiklet, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı yakınlarında Muhammed G'nin kullandığı 02 AAN 459 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kadir Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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