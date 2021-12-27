Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal caddesi Hürriyet Caddesi kavşağında meydana geldi. İstiklal Caddesinden sanayi istikametine seyir halindeki Berkant Y. yönetimindeki 11 AAD 796 plakalı otomobil ile Hürriyet Caddesi seyir halindeki Fikri U. (20) idaresindeki 54 ADA 937 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü Fikri U. yaralandı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili imceleme başlattı. - BİLECİK