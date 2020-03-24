Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikköy Mahallesi Kırovası yolunda meydana gelen kazada, Meltem A. yönetimindeki 35 VHT 97 plakalı otomobil, Kelceköy Mahallesi istikametinden Hacınuhlu Mahalle istikametine seyir halinde iken karşı yönden gelen Süleyman Yıldız yönetimindeki 33 UF 432 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralı olarak Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Süleyman Yıldız, sevk edildiği Mersin Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. - MERSİN

Mersin, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:57 Kaynak: İHA

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