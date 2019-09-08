Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.


Edinilen bilgilere göre, Taner Çankaya (21), idaresindeki 02 AF 198 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 AAU 440 plakalı otomobille Yenisanayi Mahallesi'nde çarpıştı. Yaşanılan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Taner Çankaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çankaya burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taner Çankaya'nın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.


Öte yandan kazaya karışan otomobil sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden kaçarak polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çankaya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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