Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
41 dakika önce
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Motosiklet
ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
ADANA - Adana
'nın Kozan
İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi Yüksek Sokak üzerinde meydana geldi. Kenan Ataş yönetimindeki 42 DV 278 plakalı otomobil ile Sinan Solmaz
idaresindeki tescilsiz olduğu öğrenilen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Solmaz yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:25 Kaynak: İHA
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