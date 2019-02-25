Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Düzce D-655 karayolunda meydana gelen kazada yola kontrolsüz çıkan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı.

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Düzce D-655 karayolunda meydana gelen kazada yola kontrolsüz çıkan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-655 Karayolu Konuralp Tabakhane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Zonguldak istikametine giden Mehmet K., plakası olmayan motosikleti ile Tabakhane Köprüsü üzerinden dönmek için sol şeride kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalıştığı sırada aynı istikamete giden Sezer Ö. idaresinde ki 34 VH 8429 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:33 Kaynak: İHA

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